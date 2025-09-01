Revista de imprensa: Corte nos apoios sociais em dia de prostesto contra morte de jornalistas em Gaza

O jornal Público, que esta segunda-feira, 1 de setembro, segue o apelo da organização Repórteres Sem Fronteiras e traz na primeira página a frase: "Ao ritmo a que os jornalistas estão a ser mortos em Gaza pelas forças de Israel, em breve não haverá ninguém para manter o mundo informado". Trata-se de um protesto, aberto a meios de todo o mundo - O The Independent, por exemplo, traz a capa completamente branca com esta mesma frase -, contra o assassínio de jornalistas na guerra de Gaza. Segundo a organização já morreram 210 jornalistas desde o início da guerra de Israel em Gaza.Em manchete, o Público diz que oito docentes do Instituto Superior Técnico denunciaram, em fevereiro, um professor catedrático por assédio laboral. A denúncia encontra-se em fase de inquérito.O Jornal de Notícias destaca que o Estado corta apoios sociais a quem recebe subsídio de cuidador ou por deficiência. Conta o jornal que o Movimento Cidadão Diferente e Associação Nacional de Cuidadores Informais estão a receber "centenas" de denúncias e que o Ministério da Segurança Social não esclareceu porque foi alterado o cálculo dos rendimentos destas famílias.O Correio da Manhã diz que "o cabaz alimentar escalda no bolso", realçando que os produtos vegetais estão entre os dez bens essenciais que mais subiram e que os ovos aumentaram 40% num ano.No Diário de Notícias destacamos que mais de um terço dos candidatos a Lisboa vive fora da cidade. "Consultada a documentação entregue no Palácio da Justiça de Lisboa pelos partidos e coligações que a 12 de outubro disputarão a maior autarquia nacional, fica claro que a dificuldade em encontrar casa na cidade, que tem perdido habitantes nas últimas décadas, também se aplica a quem a pretende governar nos quatro próximas anos", lê-se..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 1 de setembro.Nos económicos, o Negócios conta que a "Dona do Pingo Doce contesta pagamento de TSU nos bónus". E explica: A cadeia de supermercados foi notificada em julho para o pagamento de contribuições respeitantes a um período entre 2021 e 2023, “alegadamente incidentes sobre benefícios extraordinários pagos a trabalhadores”, as quais entende que “não são devidas”.O Jornal Económico destaca que a UE está dividida nas sanções a Isael por causa de Gaza.Nos desportivos, a vitória do Benfica no terreno do Alvarca (1-2) está em destaque. "Vencer e sofrer", titula a Bola; "Águia sai a Gosto", escreve o Record. No Jogo o destaque vai para o FC Porto, com o jornal a prometer contar os "segredos de uma grande vitória"."China reforça eixo de poder com Rússia e Índia contra Trump", titula o espanho, El Pais, que dá grande destaque fotográfico à partida, de Barcelona, da flotilha humanitária para Gaza.O Le Monde lembra que François Bayrou inicia uma semana de consultas políticas sobre o orçamento, sete dias antes do voto de confiança. "O primeiro-ministro parece estar numa situação delicada em Matignon, embora acredite que a escolha dos parlamentares não se deve centrar no 'destino do primeiro-ministro', mas no 'diagnóstico' das finanças públicas", escreve.O The Guardian traz uma reportagem especial sobre a "guerra mortal ao jornalismo em Gaza".