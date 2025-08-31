Leia aqui o DN desta segunda-feira, 1 de setembro

Mais de um terço dos candidatos a Lisboa reside fora da cidade. Esta é a manchete da edição desta segunda-feira, 1 de setembro, do Diário de Notícias, tendo já em vista as eleições autárquicas de 12 de outubro.Perda de população da capital também se reflete nos que a querem governar. Dos dez primeiros nomes das nove listas, só 57 estão recenseados em Lisboa, incluindo todos os da coligação liderada por Alexandra Leitão. Mas outra candidata a presidente vive em Cascais e uma potencial vereadora numa localidade da Catalunha. O destaque fotográfico vai para Évora, onde com o PS a apanhar a CDU, o resultado é incógnita no concelho alentejano.Descarregue no link abaixo a edição completa deste número do DN:.OUTROS DESTAQUES:China. Big show Xi de olho em Trump: da parceria com Modi à parada militar com Putin e KimEntrevista. Carla Caramujo: “Vamos ter em Óbidos a ‘Ode Sinfónica Vasco da Gama’, de Bizet”Educação. Mediadores culturais. Governo reforça medida para integrar alunos imigrantesMédio Oriente. Flotilha a caminho para tentar romper cerco a Gaza. Plano dos EUA para o pós-guerra reveladoI Liga. Benfica continua sem convencer, mas segue de vitória em vitóriaCiclismo. Vingegaard vence a nona etapa da Volta a Espanha e ganha tempo a João Almeida. “Foi difícil responder ao ataque”, lamentouAdesão. Em três meses, 1500 pessoas candidataram-se a militante do LivreReino Unido. Farage galga a onda da imigração e deixa trabalhistas