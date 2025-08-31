Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Entre os dez primeiros nomes das listas à Câmara de Lisboa há 32 candidatos que residem noutros concelhos. E ainda uma que vive fora de Portugal.
Autárquicas. Mais de um terço dos candidatos à Câmara de Lisboa vivem fora da cidade

Perda de população da capital também se reflete nos dez primeiros nomes das listas que a disputam. Só 57 estão recenseados em Lisboa, incluindo todos os da coligação liderada por Alexandra Leitão.
Leonardo Ralha
