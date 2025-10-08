Revista de imprensa. Compensação pelo encerramento da central a carvão de Sines vai para hotéis

"Dinheiro da Transição Justa financia hotéis de luxo no Alentejo", titula esta quarta-feira, 8 de outubro, o Público. O jornal explica que dos 99 milhões destinados a compensar os efeitos socioeconómicos pelo encerramento da central a carvão de Sines, mais de 19 milhões vão para projetos turísticos, o que mtiva criticas por parte da Câmara.Nesta edição do Público lê-se ainda que a escolas deverão perder 59 mil alunos na próxima década e que continuará a ser preciso contratar 3800 docentes por ano.O Jornal de Notícias traz uma sondagem acerca das autárquicas de domingo, segundo a qual PSD e PS estão taco a taco na corrida ao Porto. Pedro Duarte (33,1%) tem uma vantagem de apenas duas décimas sobre Manuel Pizarro (32,9%) e Miguel Corte-Real, do Chega, está em terceiro à frente do independente Filipe Araújo.O Correio da Manhã escreve em manchete que a baixa de IRS dá gás ao PIB.No Diário de Notícias destacamos que o fluxo de imigrantes deverá cair para quase metade até 2027. Trazemos ainda uma entrevista a Miguel Corte-Real, candidato do Chega à Câmara do Porto, segundo o qual “o PSD abandonou o Porto, e a prova disso foi ter ido buscar um candidato que não sabe para que lado fica Campanhã” .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 8 de outubro.No Negócios lê-se que as pensões mais baixas devem ter ganhos reais em 2026 e que as portagens asseguram receita recorde de 1,4 mil milhões.Nos desportivos, a Bola traz uma entrevista a Rui Costa, presidente e candidato à presidência do Benfica. "Vou ser melhor presidente que jogador", diz ele. No Jogo, o destaque vai para André Villas-Boas, presidente do FC Porto, "sem filtro". Diz que a nomeação para o clássico remiou a mediocridade e que "estamos ansiosos para ver quem ganha o prémio de calimero do ano". No Record, a aposta foi juntar Rui Costa e Villas-Boas. "Picados", escreve o jornal acerca dos ataques mútuos a propósito das arbitragens.