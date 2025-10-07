Leia aqui o DN desta quarta-feira, 8 de outubro

Fluxo de entrada de imigrantes deve cair para quase metade nos próximos 3 anos. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 8 de outubro.Novo boletim económico do Banco de Portugal diz que, neste ano e no próximo, o impulso esperado das benesses fiscais no consumo privado é grande, mas terá “natureza temporária”. Efeito irá esbater-se em 2026. Crescimento da economia começou a normalizar-se e emprego atingiu o pleno. Entrada de imigrantes, idem.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.As autárquicas estão em destaque na foto de capa: Sebastião Bugalho é a estrela relutante da campanha do PSDOUTROS TEMAS:- Miguel Corte-Real: “O PSD abandonou o Porto, e a prova disso foi ter ido buscar um candidato que não sabe para que lado fica Campanhã”- Crime. Moedas fala de aumento de 60% das violações no Martim Moniz - mas afinal não foi no Martim Moniz - Clima. Energias limpas ultrapassam fósseis pela primeira vez em termos mundiais- Fabrice D’Almeida, historiador. “Imposto sobre rendimento começou quando ricos aceitaram pagá-lo, na Primeira Guerra Mundial, em países como EUA e França” - Faixa de Gaza. Armas não se calam mas o diálogo avança dois anos depois do ataque do Hamas- EUA. Lei da insurreição é arma para Trump enviar tropas para cidades democratas- MAAT. Cerith Wyn Evans: Luz, som, ar, objeto - quando tudo conflui, o que acontece?