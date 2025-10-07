Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Pedro Marnoto
João Pedro Marnoto
Política

Miguel Corte-Real: “O PSD abandonou o Porto, e a prova disso foi ter ido buscar um candidato que não sabe para que lado fica Campanhã”

O ex-líder da bancada do PSD na CM Porto aponta a mira a Pedro Duarte, que acusa de populismo. O candidato do Chega à Câmara do Porto considera as medidas securitárias do social-democrata uma simulação e diz que foi um erro ter acreditado na governação de Moreira.
Publicado a
Loading content, please wait...
Porto
Chega
edição impressa
Autárquicas 2025
Miguel Corte-Real
Diário de Notícias
www.dn.pt