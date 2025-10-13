Revista de imprensa. As autárquicas, o orçamento e futebol

As eleições autárquicas dominam as primeiras páginas dos generalistas nacionais esta segunda-feira, 13 de outubro. "A noite fez-se laranja", titula o Público; "Pedro Duarte vence no Porto e PSD volta a ser o maior partido autárquico", escreve o Jornal de Notícias; "PSD e PS arrasam no País",diz o Correio da Manhã.No Diário de Notícias, além das eleições, destacamos que os contribuintes só recuperaram 3,5% das ajudas ajudas concedidas à banca..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 13 de outubro.O Negócios traz um Especial sobre o Orçamento do Estado, segundo o qual as empresas estão dececionadas com o Goveno.Nos desportivos, o Record conta como Suarez venceu a depressão; a Bola entra nos bastidores do mundo de Mourinho; e o Jogo traz uma entrevista a Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, que diz que seria incrível conqistar um troféu".