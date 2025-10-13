Leia aqui o DN desta segunda-feira, 13 de outubro

Contribuintes só recuperaram 3,5% das ajudas concedidas à banca. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 13 de outubro.A foto de capa vai para as Autárquicas, com uma foto de Luís Montenegro e Carlos Moedas. AD vence as eleições, PS trava queda.- PSD conquista cinco maiores câmaras: Lisboa, Porto, Gaia, Sintra e Cascais- PS vence em cinco capitais de distrito- CDU recua, mas mantém-se como terceira força. - Chega conquista Entroncamento, Albufeira e São Vicente Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.OUTROS TEMAS:- Médio Oriente. Ajuda humanitária chega a Gaza horas antes da libertação dos reféns - Mundial 2026. Cabo Verde à beira do sonho: resta um obstáculo aos tubarões azuis - Pedro Fontainhas: “É preciso parar de diabolizar o investimento estrangeiro e retomar os vistos gold” - Andrei Rodrigues. Diretor da Polícia Federal do Brasil critica “alarmismo exagerado” sobre PCC - Estados Unidos. “Rebelião populista” de Marjorie Taylor Greene continua e já preocupa Trump - Francisco Gomes. “Nunca imaginei a minha vida profissional em Portugal porque não recebemos a valorização que merecemos”- Livros da semana. O Nobel que diz tudo num parágrafo