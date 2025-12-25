Revista de imprensa. A última mensagem de Natal do Presidente e os votos de Vitinha

No dia de Natal são poucos os jornais que vão para as bancas, sendo um deles o Jornal de Notícias que coloca na manchete a última mensagem de Natal de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, na qual evocou Jorge Sampaio e disse querer o fim de "novos muros" e lamenta "pobreza com envelhecimento imparável".Outro jornal nas bancas é o desportivo O Jogo, que faz manchete com uma entrevista ao internacional português Vitinha, do Paris Saint-Germain, que recebe o prémio atribuído pelo jornal à personalidade do ano de 2025. "Não quero ficar por aqui", diz o médio na sequência do excelente ano que protagonizou ao serviço da equipa francesa, mas que deixa um aviso: "João Neves vai ser o melhor jogador português nos próximos largos anos."