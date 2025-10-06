Revista de imprensa. 2170 gravidas perdem o emprego num ano

A maternidade custou o emprego a 2000 mulheres em Portugal num só ano, avança o Público na edição desta segunda-feira, 6 de outubro. De acordo com este jornal, as empresas comunicaram 2170 casos de despedimentos e não renovações a grávidas em 2024, o que representa o pior valor em quatro anos.O Jornal de Notícias avança que um candidato a bombeiro causou 630 mil euros de danos com dois fogos. O homem confessou o crime por SMS à namorada e será julgado no tribunal de Braga. Este jornal destaca também o impacto das alergias na Educação: tiram dias de aulas a 6500 alunos.O Correio da Manhã diz que o ministro Leitão Amaro "paga IMI a preço de saldo". O jornal avança que o governante pediu reavaliação tributária mas Fisco não foi além dos 753 euros.No Diário de Notícias destacamos que o setor dos refrigerantes reclama fim do imposto sobre bebidas açucaradas e trazemos uma entrevista a Filipe Araújo, candidato à Câmara do Porto..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 6 de outubro.O Negócios diz que as medidas de 2026 agravam risco de furar novas regras europeias. As reduções já decididas de IRS e IRC para o próximo ano fiscal vão aumentar o desvio aos compromissos assumidos com Bruxelas para a despesa, explica o jornal, adiantando que o CFP admite que gastos na defesa possam trazer uma fiscalização mais benevolente."Tudo equilibrado", "Empatas" e "Amarrados" são os títulos de primeira página dos desportivos, A Bola, Record e O Jogo, respetivamnete, depois do clássico FC Porto-Benfica (0-0) da noite de domingo.