"PS e PSD estão a usar promessas a torto e a direito. Estão a caminhar no sentido oposto ao que temos hoje: contas certas", diz.Henrique da Silva
Política

Filipe Araújo: “Intimamente, sempre senti o apoio de Rui Moreira.  Não por acaso, escolheu-me para seu vice-presidente”

O candidato independente à câmara do Porto diz que Pizarro e Pedro Duarte querem ser os herdeiros do moreirismo porque há obra feita. E lança a pergunta aos portuenses: "Para quê ter uma cópia inexperiente quando podem ter um original?"
Publicado a
Porto
Entrevista
edição impressa
Filipe Araújo
Autárquicas 2025
Diário de Notícias
www.dn.pt