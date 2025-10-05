Leia aqui o DN desta segunda-feira, 6 de outubro

"Refrigerantes voltam a reclamar fim do imposto sobre bebidas açucaradas" é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 06 de outubro. Setor garante que redução do teor de açúcar foi muito superior à meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. E apelida a taxa de discriminatória e punitiva por incidir apenas nos refrigerantes. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico da capa vai para a celebração do 05 de outubro em Lisboa, com a mensagem do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre "compromisso" para manter a "República e a Democracia" e uma entrevista com Fernando Rosas sobre a data.Autárquicas 2025 em destaque:- Batalha no Montijo com PS dividido, promessas de renovação e aeroporto no horizonte- Filipe Araújo: “Intimamente, sempre senti o apoio de Rui Moreira. Não por acaso, escolheu-me para seu vice-presidente”Outros temas:- FC Porto - Benfica (0-0) Benfica de Mourinho trava o FC Porto no Dragão- Sporting - SP. Braga ( - Leão Rui Silva não merecia a traição do seu capitão- Joana Gomes Cardoso. "Com o tema do oceano em Osaka conseguimos falar do passado, homenagear a Expo 98 e olhar o futuro”- UE pressionada a acelerar processos de adesão por causa de Ucrânia e Moldova- Magda Zenon. “Chipre é uma ilha pequena. Por que é que não conseguimos encontrar uma forma de viver juntos?”