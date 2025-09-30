Revista de imprensa. Fim do desconto no ISP à vista e o arranque da campanha

O Público traz esta terça-feira, 30 de setembro um trabalho sobre aquelas que diz serem as "eleições aut´raquicas mais difíceis da jistória da democracia". "O resultado das autárquicas vai determinar se o Chega existe a nível local. É um 'referendo' à implantação da direita populista. Governo entrega orçamento na véspera das eleições, o que pode 'ajudar'”, escreve o jornal, que, neste âmbito, tem uma entrevista a Rui Moreira, o qual defende que Portugal é hoje mais centralista do que há 12 anos.Este jornal diz ainda que Rita Matias, do Chega, tem dez dias para apagar nome de aluno estrangeiro que divulgou nas redes sociais no âmbito do acordo judicial a que chegou na sessão de segunda-feira.O Jornal de Notícias destaca que há um recorde de independentes na corrida às autárquicas e que o novo presidente do metro do Porto tem dúvidas em relação ao metrobus."Inspetora do Fisco mata idoso na passadeira", escreve o Correio da Manhã em manchete. Em causa um acidente que ocorreu em Rio Tinto e que teve agora o seu desfecho em ribunal: a mulher foi condenada a dois anos de prisão com pena suspensa e a família indemnizada em 180 mil euros.No Diário de Notícias o nosso destaque vai para o facto de o tribunal Constitucional ter confirmado indemnizações a 2000 tripulantes da TAP. .Leia aqui o DN desta terça-feira, 30 de setembro.O Negócios diz que Bruxelas força fim do desconto no ISP. "Carta enviada ao Executivo de Luís Montenegro pede que sejam tomadas 'ações concretas' para colocar um ponto final às medidas de apoio extraordinário aos produtos petrolíferos", diz o jornal, lembrando que o desconto vigora desde 2022.Nos desportivos, José Mourinho, treinador do Benfica, clube que defronta o Chelsea esta terça-feira, está em destaque. "Sou vermelho e quero ganhar", cita o Record, jornal que lembra que o técnico só ganhou uma vez como adversário em Stamford Bridge. "À Caça dos pontos perdidos", titula a Bola, dizendo que começa o "ciclo ingernal" dos encarnados. No Jogo, o destaque vai para a vitória do FC Porto o terreno do Arouca (0-4) na segunda-feira.