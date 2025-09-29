Leia aqui o DN desta terça-feira, 30 de setembro

"Tribunal Constitucional confirma indemnizações a 2000 tripulantes da TAP". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 30 de setembro.Companhia aérea arrisca ter de pagar até 300 milhões de euros a cerca de 2000 tripulantes que tiveram contratos a prazo, desde 2006. Decisão unificadora aplica-se a processos que venham a dar entrada. Processo assombra privatização, mas TAP ainda pode recorrerEm destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem sobre as Autárquicas em Lisboa. "De Arroios a Carnide, nove batalhas vão definir Lisboa".Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:. Outros temas:João Paulo Correia. “Gaia terá de ter um orçamento equiparado, pelo menos, ao orçamento da câmara do Porto”Juan Gabriel Vásquez. “García Márquez falava da gargalhada de Feliza, e poetas escreveram poemas sobre o seu riso”Gaza. Acordo de paz está nas mãos do Hamas após acordo entre Trump e NetanyahuTurismo. Montenegro garante que novo aeroporto é “ponto de honra” do GovernoEleições. Moldova resiste à Rússia e a Europa respira de alívioMiguel Oliveira. “O MotoGP marcou a minha vida, mas agora a minha energia vai estar no Superbike e na BMW”.