Daily Mail acusa Apple de a bloquear da sua aplicação de notícias

O Daily Mail acusou a Apple de o excluir da sua aplicação Apple News, a mais utilizada no Reino Unido, levando o jornal a apresentar uma queixa junto da Autoridade da Concorrência e dos Mercados (CMA). O grupo de comunicação social alega que as práticas da Apple são "arbitrárias e discriminatórias" e que a influência crescente da aplicação a tornou tão indispensável como o motor de busca da Google.Numa queixa ao regulador, que o jornal The Telegraph noticia este domingo, 14 de setembro, a DMG Media, empresa-mãe do Mail, afirma que, após ter participado no lançamento da Apple News nos EUA em 2015 com resultados "extremamente dececionantes" e "sem receita", optou por não integrar a versão britânica. Na altura, o objetivo era evitar que a plataforma da Apple canibalizasse o "tráfego de alta qualidade" do seu próprio site.No entanto, com a Apple News a ser agora utilizada por mais de um em cada quatro adultos no Reino Unido, o jornal decidiu que a sua participação era essencial. Só que, diz o Daily Mail, a Apple tem protelado a sua entrada. As razões apresentadas pela gigante tecnológica incluem a preocupação de que a entrada do Mail prejudicaria as publicações já existentes na plataforma e que, paradoxalmente, o volume de artigos e o forte envolvimento dos seus leitores poderiam "sobrecarregar o ecossistema da Apple".A aplicação Apple News vem pré-instalada nos iPhones e as suas manchetes estão integradas no sistema operativo, o que lhe confere um poder significativo como fonte de leitores para os meios de comunicação. "Não ser um participante na Apple News já não é uma opção — tornou-se indispensável para gerir um negócio de publicação de notícias online de sucesso", afirmou a empresa na queixa, citada pelo Telegraph.Este esforço do Daily Mail para se juntar à plataforma surge num momento em que o jornal enfrenta dificuldades com as novas funcionalidades de Inteligência Artificial da Google, que, segundo a DMG Media, provocaram uma queda de até 89% no tráfego proveniente de pesquisas. A publicação, que é a maior fonte de notícias do Reino Unido a seguir à BBC, está a tentar reduzir a sua dependência das plataformas tecnológicas e a focar-se em assinaturas digitais, com o objetivo de atingir um milhão de assinantes nos próximos três anos.