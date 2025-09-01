A primeira página do DN desta terça-feira

O custo da eletricidade em Portugal faz manchete do DN esta terça-feira, 2 de setembro:Quem escolheu mudar para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024Portugueses continuam a op tar por transferir os seus contratos de energia do mercado regulado para o mercado livre, que é já claramente dominante, contando com 5,7 milhões de clientes. A razão decisiva é o tarifário mais competitivo e percebe-se porquê. Quem mudou de operador em 2024 conseguiu obter poupança média estimada em 207 euros anuais, face aos 800 mil que não o fizeram. Isso mesmo consta do relatório do Portal Poupa Energia, da Agência para a Energia, referente ao ano passa do, a que o DN teve acesso, que indica uma pou pança média mensal da ordem dos 17,3 euros para quem tomou a iniciativa de transitar de mercado.Já na foto principal, destaca-se o Brasil:Bolsonaro sabe que será condenado, falta saber quando e por quanto tempoVeja a capa em detalhe: