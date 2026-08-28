Audi Nuvolari estreia-se nos EUA como o modelo de produção mais rápido da história da marca
A Audi apresentou oficialmente o Audi Nuvolari no mercado norte-americano durante a Monterey Car Week, na Califórnia. A estreia ocorre 17 dias após a revelação mundial do SUV Audi Q9 em Nova Iorque, assinalando a aposta estratégica do construtor alemão no mercado dos Estados Unidos — o segundo maior do setor automóvel a nível global.
Limitado a 499 exemplares a nível mundial, o Nuvolari é o automóvel de produção mais rápido e potente alguma vez concebido pela Audi. O modelo está equipado com uma motorização híbrida de altas prestações que debita 1.001 cv de potência combinada, superando os 350 km/h de velocidade máxima.
O superdesportivo assenta numa nova estrutura Audi Space Frame e incorpora uma carroçaria exterior em fibra de carbono.
Durante a semana do evento californiano, que ocorreu entre 7 e 16 de agosto, o veículo esteve exposto em certames como o "The Quail" e o Concept Lawn do Pebble Beach Concours d'Elegance.
Adicionalmente, segundo comunicado da marca, realizou a sua estreia dinâmica em estrada aberta ao percorrer as vias costeiras na região de Carmel-by-the-Sea, após ter feito a sua estreia em pista no Grande Prémio do Mónaco de 2026.
Segundo a marca, a fase de pré-venda do modelo na Europa terá início no quarto trimestre de 2026, com as primeiras entregas aos clientes agendadas para o primeiro semestre de 2027.