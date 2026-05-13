Um morto e três feridos em rixa com armas brancas em Benfica

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas esta quarta-feira, 13 de maio, na sequência de uma rixa entre quatro homens num apartamento na Calçada do Tojal, na zona de Benfica.Fonte oficial da PSP disse à Lusa que o incidente ocorreu por volta das 16h00.Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, onde uma delas veio a morrer.Outros dois feridos foram levadas para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa.A PSP ainda não tem informações sobre a idade e nacionalidade das vítimas, nem indicações sobre os motivos da rixa.O caso foi comunicado à Polícia Judiciária.No local, estiveram elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).