Um morto e três feridos em rixa com armas brancas em Benfica
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Um morto e três feridos em rixa com armas brancas em Benfica

Desacato entre quatro homens aconteceu esta quarta-feira à tarde num apartamento na Calçada do Tojal, na zona de Benfica.
David Pereira
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Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas esta quarta-feira, 13 de maio, na sequência de uma rixa entre quatro homens num apartamento na Calçada do Tojal, na zona de Benfica.

Fonte oficial da PSP disse à Lusa que o incidente ocorreu por volta das 16h00.

Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, onde uma delas veio a morrer.

Outros dois feridos foram levadas para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa.

A PSP ainda não tem informações sobre a idade e nacionalidade das vítimas, nem indicações sobre os motivos da rixa.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária.

No local, estiveram elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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