Trânsito condicionado no IC19 entre 16 e 18 de janeiro

O trânsito vai estar condicionado no Itinerário Complementar 19 (IC19) em período noturno, entre os dias 16 e 18 de janeiro, devido a trabalhos de manutenção do separador central, informou esta quinta-feira, 15 de janeiro, a Infraestruturas de Portugal (IP).Em comunicado, a IP refere que os trabalhos decorrem no lanço compreendido entre o quilómetro 14, no acesso de Rio de Mouro, e o quilómetro 16, no acesso à Autoestrada 16 (A16), obrigando à supressão de vias de circulação.“Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores da obra será necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária, com recurso a supressão de vias de circulação, unicamente em período noturno, entre as 23:00 e as 05:00”, sublinha a IP..Sintra avança com projeto de Circular Poente ao Cacém para ligar A16 ao IC19