Obras em esquadras de Lisboa arrancam este mês e obrigam a deslocalizar atendimento

As obras de requalificação de seis esquadras em Lisboa vão arrancar ainda em julho, prevendo-se que decorram durante cerca de quatro meses, obrigando à deslocalização dos locais de atendimento ao público, revelou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).“As obras terão início no presente mês [julho] e decorrerão por um período estimado de 120 dias”, informou a PSP, em comunicado.Em causa está a requalificação de seis esquadras na capital, no âmbito de contratos de cooperação entre o Ministério da Administração Interna, a Câmara Municipal de Lisboa e a PSP, assinados em 07 de abril, nos Paços do Concelho.Serão intervencionadas as esquadras da PSP de Campo de Ourique, Belém, Campolide (Bairro da Serafina), Carnide (Bairro Padre Cruz), Benfica (Bairro da Boavista) e Parque das Nações, segundo os protocolos celebrados, que determinam que as obras serão executadas pelo município até final do ano, num investimento que ronda os três milhões de euros, reembolsáveis posteriormente pelo Estado.Face à realização destas obras de requalificação, “o atendimento ao público será deslocalizado” nas esquadras 24.ª de Campo de Ourique, 26.ª de Belém, 36.ª do Bairro Padre Cruz (Carnide), 37.ª do Bairro da Serafina (Campolide) e 40.ª do Parque das Nações, avisou a PSP, sem mencionar a 43.ª esquadra do Bairro da Boavista (Benfica).A agência Lusa questionou sobre a ausência de informação quanto às obras na esquadra de Benfica, tendo a PSP informado que a empreitada neste espaço também vai arrancar, mas sem necessidade de deslocalizar serviços, continuando a funcionar de portas abertas à população.Durante o decorrer das empreitadas nas outras cinco esquadras, os serviços de atendimento ao público serão assegurados nas esquadras 28.ª do Calvário (freguesia de Alcântara), 30.ª da Lapa (Estrela), 34.ª dos Olivais, na Unidade Móvel de Atendimento do Bairro da Serafina e nas instalações de apoio no Bairro Padre Cruz, adiantou a PSP.Neste âmbito, a PSP agradeceu a compreensão de todos os cidadãos e reafirmou o seu compromisso com a segurança e proximidade junto das comunidades.No início deste mês de julho, três meses após a assinatura dos protocolos, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) indicou que as obras de requalificação de seis esquadras ainda não tinham arrancado, mas assegurou ter condições para as concluir até final deste ano, como previsto.Em resposta à agência Lusa, a CML adiantou que se encontravam “em curso, de acordo com o programado, os respetivos procedimentos de contratação” para as empreitadas nas esquadras da PSP.Na cerimónia de celebração dos contratos de cooperação, em 07 de abril, o presidente da CML, Carlos Moedas (PSD), afirmou que as obras deviam arrancar “nas próximas semanas”, o que não aconteceu.Questionada sobre que tipo de intervenções estão previstas para cada uma delas, a CML explicou que se trata de “obras de reabilitação necessárias para garantir a utilização adequada das instalações, melhorar o estado atual dos edifícios, implementar melhorias destinadas ao bom funcionamento dos serviços e aumentar o conforto geral das instalações”.A par da requalificação destes espaços da PSP, “está em curso a avaliação de outras esquadras [a intervencionar], sendo, contudo, prematuro indicar quais serão abrangidas por futuros contratos da mesma natureza”, expôs a CML.