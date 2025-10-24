Maratona e Meia Maratona de Lisboa condicionam trânsito em Lisboa, Oeiras e Cascais no fim de semana

A Maratona e a Meia Maratona de Lisboa vão condicionar o trânsito nos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais durante o fim de semana.Nesta sexta-feira, 24 de outubro, o trânsito está condicionado desde as 8h00 na Estrada Nacional 6-7, no sentido Estação CP Carcavelos (rotunda dos Lombos) - Avenida Marginal, no concelho de Cascais.No sábado, dia da realização da Maratona de Lisboa, existirão restrições a partir das 0h00, entre a Rotunda dos Lombos e a Rotunda de São Gonçalo, no concelho de Cascais.A partir das 6h00 serão afetadas a Rua do Ouro, a Rua do Arsenal e a Praça do Comércio (junto ao Arco), em Lisboa.A partir das 7h00 haverá restrições na Alameda Combatentes da Grande Guerra, Baía de Cascais, Avenida Rei Humberto II de Itália, Avenida da República, em Cascais, e também na Avenida Marginal.Pelas 8h00, será a vez de toda a zona ribeirinha entre Algés e a Praça do Comércio, e a Avenida Ribeira das Naus, em Lisboa, sofrer condicionamentos. Uma hora depois, a circulação automóvel passará a estar condicionada também na Rua de S. Julião e na Rua da Prata, em Lisboa."Entre as 08h45 e 10h15 ficarão reservadas as duas faixas mais à direita no troço entre a Rotunda do e o Mercado de Cascais (Av ª 25 de Abril encontra-se cortada neste período). A da direita permitirá a entrada no mercado via Avenida de Sintra e a da esquerda a saída do mercado via Avenida de Sintra", indica um comunicado enviado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP às redações.. Já no domingo, dia para o qual está agendada a Meia Maratona de Lisboa, o trânsito estará encerrado na Zona Ribeirinha entre a Av. 24 de Julho e a Praça do Comércio (a partir das 8h30), na Av. Ribeira das Naus (7h00), na rua do Ouro (8h30, mas condicionamentos começam às 6ho0), na rua da Prata (8h30), na Rua do Arsenal, no Largo Corpo Santo, tal como a passagem na Praça do Comércio (junto ao Arco) (6h00), toda a Zona Parque das Nações até à Praça do Comércio (8h30) e IC2 – acessos conducentes à Rotunda da Ford (8h00).Recomendações da PSPA PSP recomenda que os automobilistas evitem circular nas imediações do percurso, "para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar", e solicita que sigam "estritamente as indicações dos Polícias colocados ao longo do percurso da prova".As autoridades apelam para que os espetadores assistam "à prova nos locais indicados, afastados da berma e sem interferir com a circulação dos participantes" e não atravessem ou circulem "por qualquer meio nos arruamentos de passagem dos atletas"."A circulação nas vias indicadas é estritamente proibida, independentemente do motivo (mesmo operações logísticas como abastecimento de estabelecimentos, entrega de encomendas, etc.)", sublinha a PSP, que pede para que sejam evitadas deslocações "para os locais restritos à circulação pedonal para evitar ajuntamentos, como os pontos de partida e de meta"..Maratona de Lisboa estreia novo percurso com recorde de 15.000 atletasA Maratona de Lisboa vai estrear já este sábado um novo percurso de 42 km, com partida em Carcavelos, passagem pelo Concelho de Oeiras e chegada a Lisboa, numa prova que contará com cerca de 15 mil atletas.A prova oficial do calendário da Federação Internacional de Atletismo, apresentada esta sexta-feira, vai trazer “um número nunca antes visto” à capital portuguesa, segundo Carlos Móia, presidente executivo do Maratona Clube de Portugal, graças a uma parceria com a Maratona de Londres.“A Maratona de Lisboa tem um percurso novo e pela primeira vez na história das maratonas em Portugal temos inscrições à volta das 15 mil pessoas. Tínhamos há anos cerca de sete mil inscritos, mas este aumento deve-se à grande parceria que fizemos com a Maratona de Londres, que, para 55 mil atletas, tem mais de um milhão de inscrições", destacou o dirigente.Carlos Móia sublinhou que a concretização da parceria foi muito difícil, "porque a Maratona de Londres é muito exigente e isso obrigou a fechar as inscrições nas 15 mil pessoas"."Temos que ter muito cuidado, porque isto é um salto para o dobro de atletas, e por isso alterámos o percurso, que começará agora junto da Nova SBE, em Carcavelos”, explicou o responsável da organização.A partida da Maratona de Lisboa está agendada para as 08:00 de sábado, seguindo a prova para Cascais e depois para a Praça do Comércio, num trajeto sempre junto ao mar e que une os municípios de Cascais, Oeiras e Lisboa, todos representados na conferência de apresentação do evento.“Este é um apoio brutal da Maratona de Londres, que nos vai levar a um patamar muito superior, passando a pertencer às grandes maratonas da Europa”, acrescentou o presidente executivo do Maratona Clube de Portugal, revelando ter a Meia Maratona, marcada para domingo, também atingido o limite de inscrições.Entre os 32 mil atletas inscritos nas duas provas, destaque nos 42 km para os etíopes Gadisa Birhanu Shumie (2:04:59, em Sevilha, em 2023) e Betesfa Getahun (2:05:28, em Amesterdão, em 2019), ambos com registos melhores do que o máximo da prova lisboeta de Andualem Belay Shiferaw (2:05:45, em 2022).Nas senhoras, a melhor marca do percurso antigo está em 2:24:13 desde 2016 e, este ano, há três atletas com o máximo pessoal abaixo desse registo, nomeadamente Tadelech Bekele (2:21:40, Londres 2018), Meseret Dinke (2:22:52, Abu Dhabi 2022) e Abebech Afework (2:23:33, Dubai 2015).Entre os representantes nacionais, que vão disputar a Meia Maratona com partida no domingo da Ponte Vasco da Gama e meta na Praça do Comércio, Rui Pinto e Susana Santos regressam à competição, após o Mundial de Tóquio.“Em Tóquio, as condições estavam muito difíceis, muito quente, muita humidade, mas a transição está a ser muito melhor do que estava à espera. Estou bem e com algumas expectativas. Quero fazer a melhor classificação possível, correr o mais rápido possível e sentir-me bem”, comentou o atleta português.Já Susana Santos, que vai contar com a companhia da compatriota Solange Jesus e da sul-africana Glenrose Xaba (1:08:37), recordista nacional da maratona que em Lisboa tentará bater também o máximo do seu país na 'meia' (1:06:44), espera fazer na prova portuguesa “a melhor marca desta época.”