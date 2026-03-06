Circulação restabelecida na na Linha Vermelha do Metro de Lisboa após incêndio entre Oriente e Moscavide

A circulação na linha vermelha do Metro de Lisboa já foi restabelecida, por volta das 16:45 desta sexta-feira, 6 de março, após um foco de incêndio que causou uma interrupção, durante cerca de duas horas, entre Chelas e Aeroporto.. Fonte oficial da empresa explicou ao DN que "foi verificado um foco de incêndio no troço entre Oriente e Moscavide junto ao posto de ventilação". "Não se sabe ainda o que é, mas é só fumo, não há fogo. Os bombeiros estão no local a apurar a causa", acrescentou.A linha vermelha esteve interrompida entre Chelas e o Aeroporto desde as 14:59.Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa esclareceu ao DN que o "princípio de incêndio" já foi extinto e que, na origem do mesmo esteve um "monte de lixo que estava a arder junto à entrada para a ventilação, que tem acesso à rua".O alerta foi dado às 14:51.No local estiveram 16 operacionais, apoiados por quatro viaturas, a ajudar na ventilação."Devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida entre as estações Aeroporto e Chelas. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão", deu conta o Metropolitano de Lisboa na rede social X por volta das 15:20.