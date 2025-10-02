Incêndio consome cobertura de um prédio perto da Assembleia da República

O incêndio que está a consumir esta quinta-feira de manhã a cobertura de um prédio na rua dos Prazeres, em Lisboa, muito perto da Assembleia da República, foi dado como controlado.O alerta foi dado às 7:25.O prédio foi evacuado, explicou ao DN fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.Segundo vizinhos, citados pelo Correio da Manhã, trata-se do segundo incêndio esta semana na mesma habitação.Não há registo de feridos nem desalojados.No local estão 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas..em atualização