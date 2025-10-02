Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio consome cobertura de um prédio perto da Assembleia da República

O prédio foi evacuado. No local estão 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas.
David Pereira
O incêndio que está a consumir esta quinta-feira de manhã a cobertura de um prédio na rua dos Prazeres, em Lisboa, muito perto da Assembleia da República, foi dado como controlado.

O alerta foi dado às 7:25.

O prédio foi evacuado, explicou ao DN fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Segundo vizinhos, citados pelo Correio da Manhã, trata-se do segundo incêndio esta semana na mesma habitação.

Não há registo de feridos nem desalojados.

No local estão 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

