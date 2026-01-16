Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Avenida Augusto Hilário, na Ramada, concelho de Odivelas
Homem encontra quatro granadas dentro de poço na Ramada, em Odivelas

David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Quatro granadas foram encontradas esta sexta-feira, 16 de janeiro, no interior de um poço num terreno localizado nas imediações do supermercado Pingo Doce da Ramada, na Avenida Augusto Hilário, no concelho de Odivelas, avança a CNN Portugal.

Os engenhos explosivos foram detetados pelo proprietário do terreno e acabaram por ser retirados para o exterior por funcionários que ali se encontravam a realizar trabalhos de limpeza.

Devido à proximidade à superfície comercial, o parque de estacionamento do Pingo Doce foi evacuado por razões de segurança, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) montado um perímetro de segurança.

As autoridades estão a investigar a origem das granadas, que estavam inertes, ou seja, sem qualquer carga explosiva.

