Complexo de piscinas de Folgosa na Maia encerrado por suspeitas de legionella

O Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa, na Maia, foi hoje encerrado ao público preventivamente, por suspeitas de existência da bactéria da legionella, divulgou esta quarta-feira (27 de outubro) a autarquia do distrito do Porto.A Câmara da Maia referiu, numa nota na rede social Facebook, que foram de imediato "tomadas todas as providências e adotadas todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça, com vista à reposição da normalidade o mais breve possível"."Assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança para a saúde pública, este complexo será reaberto ao público", apontou ainda.. A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares..