Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa
Local

Complexo de piscinas de Folgosa na Maia encerrado por suspeitas de legionella

Câmara da Maia diz que foram de imediato “tomadas todas as providências e adotadas todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça”.
O Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa, na Maia, foi hoje encerrado ao público preventivamente, por suspeitas de existência da bactéria da legionella, divulgou esta quarta-feira (27 de outubro) a autarquia do distrito do Porto.

A Câmara da Maia referiu, numa nota na rede social Facebook, que foram de imediato “tomadas todas as providências e adotadas todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça, com vista à reposição da normalidade o mais breve possível”.

"Assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança para a saúde pública, este complexo será reaberto ao público", apontou ainda.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

Maia
Legionella

