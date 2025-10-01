Circulação na linha Verde do metro de Lisboa restabelecida após avaria na sinalização

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida, depois de ter estado interrompida durante, pelo menos, uma hora.A circulação esteve interrompida entre as estações do Cais do Sodré e do Martim Moniz devido a uma avaria na sinalização, segundo anunciou o Metro de Lisboa na rede social X cerca das 11h00. A empresa dizia não ser possível prever a duração da interrupção, mas admitia que poderia ser prolongada. Entretanto, poucos minutos depois do meio-dia, a circulação foi restabelecida, segundo indicou a empresa.. O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.