Circulação condicionada na linha de Cascais devido a problema em catenária

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está a fazer-se normalmente apenas entre as estações do Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras, devido a um problema numa catenária, disse à agência Lusa fonte da CP.De acordo com a mesma fonte, a circulação foi interrompida no restante percurso cerca das 12:30, estando a situação em fase de resolução.Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) afirmou que estão ainda a decorrer os trabalhos necessários à normalização da circulação em ambos os sentidos.Pelas 15:20, as composições começaram a circular nos dois sentidos, entre Oeiras e Cascais, mas apenas por uma via, segundo a IP.