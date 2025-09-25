Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Circulação condicionada na linha de Cascais devido a problema em catenária

Circulação entre Oeiras e Cascais esteve interrompida nos dois sentidos. Pelas 15:20, as composições começaram a circular nos dois sentidos, mas apenas por uma via.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está a fazer-se normalmente apenas entre as estações do Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras, devido a um problema numa catenária, disse à agência Lusa fonte da CP.

De acordo com a mesma fonte, a circulação foi interrompida no restante percurso cerca das 12:30, estando a situação em fase de resolução.

Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) afirmou que estão ainda a decorrer os trabalhos necessários à normalização da circulação em ambos os sentidos.

Pelas 15:20, as composições começaram a circular nos dois sentidos, entre Oeiras e Cascais, mas apenas por uma via, segundo a IP.

