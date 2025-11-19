Centro Colombo em Lisboa garante segurança de toda a estrutura após denúncias de problemas

A direção do centro comercial Colombo, em Lisboa, garantiu esta quarta-feira, 19 de novembro, a segurança de toda a estrutura do espaço, após denúncias, inclusive de uma associação de moradores, quanto à degradação estrutural visível em vários pilares.“A estrutura do Centro Colombo é integralmente segura, encontrando-se a sua estabilidade e desempenho estrutural plenamente garantidos”, afirmou à Lusa a direção deste centro comercial, localizado na freguesia de Carnide e considerado o maior do país, com cerca de 120 mil metros quadrados e mais de 300 lojas.A associação de moradores Vizinhos em Lisboa denunciou o risco estrutural do edifício do Centro Colombo, em particular num dos pilares do centro comercial, e exigiu uma vistoria urgente por parte da Câmara Municipal devido ao “potencial risco para a segurança pública”, bem como a intervenção de outras entidades, inclusive a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Esta associação expôs fotografias que considera que comprovam a “degradação estrutural visível em vários pilares e elementos de betão” do Centro Colombo, incluindo “zonas lascadas, perda de material e a presença de materiais improvisados, como fita adesiva, aplicados diretamente sobre os pilares”.. “Ao mesmo tempo, estão a ser instalados revestimentos opacos que podem ocultar sinais críticos de fissuração ou fragilidade. Sendo o Colombo um dos espaços de maior afluência da cidade, a situação levanta sérias questões de segurança pública”, alertaram os Vizinhos em Lisboa.Em resposta à agência Lusa, a direção do Centro Colombo referiu que “o pilar cuja imagem tem circulado nas últimas horas está em perfeitas condições de segurança, não representando qualquer risco para a utilização do edifício”.“Não existe qualquer fratura, fissura ou dano no betão. O efeito visível nas fotografias e vídeos resulta de um desalinhamento no revestimento do pilar, não estando em causa a função estrutural do mesmo”, acrescentou, reforçando que a solidez estrutural do pilar em questão sempre foi garantida pelos técnicos do centro comercial.De forma proativa, a direção do Centro Colombo solicitou pareceres independentes junto de entidades especializadas em estruturas, destacando “a avaliação do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que confirma que não se constatam fissuras ou desagregação do betão do pilar ou da laje, pelo que não existe qualquer rotura mecânica do pilar, nem risco de destacamento e queda de materiais”.“Conclui, assim, que não há nenhum perigo para a circulação de pessoas e bens”, adiantou a administração do centro comercial.No mesmo sentido, o Centro Colombo pediu uma avaliação por parte do gabinete de Engenharia Adão da Fonseca - Engenheiros Consultores, Lda., que também “confirma a plena estabilidade funcional da estrutura, sublinhando, mais uma vez, que não existe qualquer risco para pessoas e bens”.Neste momento, o Centro Colombo está a realizar uma obra de remodelação do centro comercial, com o objetivo exclusivo de inovar o seu espaço para melhorar a experiência dos visitantes, sendo que “esta intervenção não está relacionada com a estrutura do edifício e em nada a impacta”.Neste âmbito, a direção do Colombo reiterou que a operação normal do centro comercial está garantida “em totais condições de segurança, não existindo qualquer risco para visitantes ou trabalhadores”.