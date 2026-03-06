Cadáver em elevado estado de decomposição encontrado junto ao miradouro da Penha de França, em Lisboa
O corpo foi localizado num terreno situado abaixo do miradouro e, devido ao estado do mesmo, ainda não foi possível determinar o sexo ou a idade do óbito.
David Pereira
Um cadáver em elevado estado de decomposição foi encontrado esta sexta-feira, 6 de março, nas imediações do miradouro da Penha de França, em Lisboa, avança a CNN Portugal.

No local estiveram elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), que isolaram a área e contactaram a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e se encontra no terreno a realizar diligências.

As autoridades a realização de perícias que permitam identificar a vítima e determinar as causas da morte.

