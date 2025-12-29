Atropelamento no metro do Rossio faz um morto e interrompe a circulação

Uma pessoa morreu esta segunda-feira, 29 de dezembro, após ser atropelada na estação do metro do Rossio, em Lisboa.“O alerta para o atropelamento ferroviário da estação do metro do Rossio foi dado às 09:55. Há uma vítima mortal e a linha Verde está interrompida no sentido sul-norte”, indicou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Segundo informação disponibilizada no site do Metro às 12h15, a circulação está interrompida entre as estações Cais do Sodré e Alameda. Às 11:30 estavam no local 23 operacionais, com o apoio de sete veículos.O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).