Acidente com camião no Eixo Norte-Sul, em Telheiras, faz dois feridos e causa constrangimentos no trânsito

Um acidente no Eixo Norte-Sul, na zona de Telheiras, em Lisboa, provocou esta quarta-feira, 12 de novembro, ferimentos ligeiros em duas pessoas e grandes constrangimentos no trânsito.De acordo com a SIC, a via encontra-se cortada em ambos os sentidos para trabalhos de colocação dos separadores centrais.O acidente envolveu três viaturas ligeiras e um camião, que terá galgado o separador central.Os dois feriados são um homem de 35 anos e uma mulher de 40, que seguiam num dos carros e foram transportados para o Hospital Santa Maria.