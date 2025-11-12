Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Acidente com camião no Eixo Norte-Sul, em Telheiras, faz dois feridos e causa constrangimentos no trânsito
Acidente com camião no Eixo Norte-Sul, em Telheiras, faz dois feridos e causa constrangimentos no trânsito

A via encontra-se cortada em ambos os sentidos para trabalhos de colocação dos separadores centrais. O acidente envolveu três viaturas ligeiras e um camião, que terá galgado o separador central.
David Pereira
Um acidente no Eixo Norte-Sul, na zona de Telheiras, em Lisboa, provocou esta quarta-feira, 12 de novembro, ferimentos ligeiros em duas pessoas e grandes constrangimentos no trânsito.

De acordo com a SIC, a via encontra-se cortada em ambos os sentidos para trabalhos de colocação dos separadores centrais.

O acidente envolveu três viaturas ligeiras e um camião, que terá galgado o separador central.

Os dois feriados são um homem de 35 anos e uma mulher de 40, que seguiam num dos carros e foram transportados para o Hospital Santa Maria.

