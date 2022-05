Zelensky avisa que a Rússia não vai apropriar-se da vitória sobre o nazismo e chama "louco" a Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimyr Zelensky, disse esta segunda-feira que a Ucrânia "não vai deixar" que a Rússia se aproprie da vitória contra o nazismo, no dia em que Moscovo assinala o dia com a tradicional parada o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Nós vencemos (em 1945) e venceremos agora", acrescentou Zelensky referindo-se à última invasão sobre o território ucraniano e que começou no passado dia 24 de fevereiro.

Esta segunda-feira, a Rússia assinala o 9 de maio, o dia da capitulação da Alemanha nazi, em 1945, com as tradicionais paradas militares em Moscovo, uma tradição política e militar que se mantém desde o período do regime soviético.

"Temos orgulho dos nossos antepassados, que como outros povos, no âmbito da aliança anti-hitleriana, venceram o nazismo. Não vamos deixar que ninguém venha anexar essa vitória e se venha a apropriar dela", disse Zelensky através de um vídeo que está a ser divulgado nas redes sociais.

As imagens mostram o chefe de Estado da Ucrânia hoje na principal avenida de Kiev.

O chefe de Estado ucraniano disse ainda que "em breve haverá 'Dias da Vitória' na Ucrânia", referindo-se à derrota da Alemanha nazi em 1945.

"Só um louco pode repetir o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e todos os que repitam os crimes que ocorreram na época está a imitar a filosofia nazi", disse Zelensky, referindo-se a Putin, num discurso publicado hoje no portal oficial a propósito do dia em que se assinalam os 77 anos do "Dia da Vitória contra a Alemanha Nazi"

Na Ucrânia "estamos a lutar por uma nova vitória", no sentido de parar a invasão que a Rússia lançou contra o país no passado dia 24 de fevereiro, afirmou Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano reconhece que o "caminho está a ser difícil", mas mostrou-se confiante no "triunfo".

Na mesma mensagem, Zelensky disse ainda que o território ucraniano já viveu muitas guerras mas que nenhum inimigo conseguiu "ficar", sublinhando que "não há nenhum invasor que possa governar o povo livre da Ucrânia".

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.