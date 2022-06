Zelensky admite que Rússia controla "cerca de 20%" do território da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta quinta-feira que a Rússia controla cerca de um quinto do seu país, incluindo o terreno ganho desde o início da invasão, a península da Crimeia anexada e o território detido por separatistas apoiados por Moscovo.

"Hoje, cerca de 20% do nosso território está sob o controlo dos ocupantes", disse o líder ucraniano durante um discurso no Luxemburgo.

As forças russas estão a solidificar o seu domínio sobre a região de Donbass e a chegar ao centro administrativo da Ucrânia naquela região, Kramatorsk. No entanto, retiraram-se de regiões em torno da capital e no nordeste do país para se concentrarem na sua ofensiva na região industrial oriental.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Zelensky disse que em 2014, os separatistas apoiados pelo Kremlin e os militares russos controlavam cerca de 43 mil quilómetros quadrados, uma área que o presidente comparou com a dimensão dos Países Baixos.

Mas este número - três meses após a invasão da Rússia - terá aumentado para quase 125 mil quilómetros quadrados, território que Zelensky disse ser "muito maior" do que os Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo juntos. Segundo o presidente ucraniano, uma área com mais do dobro desse tamanho - "quase 300 mil quilómetros quadrados" - está "poluída" com minas e munições russas por explodir.

"Doze milhões de ucranianos estão deslocados e mais de cinco milhões foram para o estrangeiro", concluiu.