Vários mortos em queda de jato particular à chegada ao aeroporto regional na Carolina do Norte

Várias pessoas morreram esta quinta-feira, 18 de dezembro, na sequência da queda de um jato particular à chegada ao Aeroporto Regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte.A informação foi avançada pela Administração Federal de Aviação (FAA), citada pela Reuters.O Cessna 550 Citation II N257BW, que transportava seis pessoas, despenhou-se durante a tentativa de aterragem. Cinco mortes foram confirmadas até ao momento pelos órgãos de comunicação social locais.Os dados de rastreamento do voo mostram que o jato regressou ao aeroporto logo após a descolagem, o que sugere um possível problema em voo.