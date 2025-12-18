Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vários mortos em queda de jato particular à chegada ao aeroporto regional na Carolina do Norte

O Cessna 550 Citation II N257BW, que transportava seis pessoas, despenhou-se durante a tentativa de aterragem. Cinco mortes foram confirmadas até ao momento.
Várias pessoas morreram esta quinta-feira, 18 de dezembro, na sequência da queda de um jato particular à chegada ao Aeroporto Regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte.

A informação foi avançada pela Administração Federal de Aviação (FAA), citada pela Reuters.

O Cessna 550 Citation II N257BW, que transportava seis pessoas, despenhou-se durante a tentativa de aterragem.

Cinco mortes foram confirmadas até ao momento pelos órgãos de comunicação social locais.

Os dados de rastreamento do voo mostram que o jato regressou ao aeroporto logo após a descolagem, o que sugere um possível problema em voo.

