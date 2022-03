União Europeia aprova nova lista de sanções. Abramovich é um dos 15 alvos

O nome de Roman Abramovich foi incluído na nova lista de sanções europeias, a personalidades próximas do poder em Moscovo. A lista foi aprovada, esta tarde, em Bruxelas, numa reunião ao nível dos embaixadores da União Europeia.

Esta é quarta ronda de sanções que, de acordo com fontes diplomáticas, inclui "15 indivíduos e 9 entidades". No total, há mais de 862 nomes de indivíduos e 53 de entidades ligadas ao regime de Vladimir Putin que são visadas por Bruxelas.

A inclusão do nome de "[Roman] Abramovich foi aprovada "por todos". A lista vai ser publicada oficialmente "nas próximas horas", apurou o DN.

A notícia coincide com uma reunião do Eurogrupo em que se avaliam os impactos da guerra e de um eventual efeito de ricochete das sanções. Alguns ministros destacaram a situação próxima da bancarrota que a Rússia enfrenta, depois de ativação dos primeiros três pacotes de restrições.

Junta-se agora uma quarta lista de medidas restritivas, as mais vastas algumas vez decididas pela União Europeia. Como se sabe, sete bancos russos e três da Bielorrúsia foram desligados do sistema internacional de pagamentos Swift. Foram congeladas contas e bens de todos os membros da Duma, o Parlamento de Moscovo. E de oligarcas com ligações a Vladimir Putin.

A União Europeia decidiu agora incluir o nome de Roman Abramovich, o antigo patrão do Chelsea, que há cerca de um ano adquiriu a nacionalidade portuguesa, em circunstâncias que levantaram suspeitas, como é sabido, estão a ser investigadas pela justiça em Portugal.

O governo britânico já tinha anunciado na passada quinta-feira novas sanções contra sete oligarcas russos, incluindo o dono do Chelsea, Roman Abramovich, e o antigo sócio, Oleg Deripaska, com o congelamento de bens e proibição de viagens. No total, indicou o Governo britânico, os sete possuem um património líquido coletivo de cerca de 15 000 milhões de libras (18 000 milhões de euros).

Além do congelamento de bens e da proibição de viagens para o Reino Unido, nenhum cidadão ou empresa britânica pode fazer negócios com eles. "As sanções de hoje são o último passo no apoio inabalável do Reino Unido ao povo ucraniano. Seremos implacáveis na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos", afirmou o primeiro-ministro, Boris Johnson.

Abramovich já tinha deixado de ser diretor do Chelsea, clube do qual é proprietário, embora já tinha colocado o clube à venda.