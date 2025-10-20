Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sanae Takaichi assina acordo com o líder do novo parceiro de coligação, Hirofumi Yoshimura.
Sanae Takaichi assina acordo com o líder do novo parceiro de coligação, Hirofumi Yoshimura.EPA/FRANCK ROBICHON
Internacional

Ultranacionalista e conservadora na estreia de uma mulher na liderança do Japão

Aliança governamental de 26 anos rompida devido ao perfil da nova líder dos conservadores. Mas Takaichi arranjou novo parceiro e deve ser eleita primeira-ministra esta terça-feira.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Japão
edição impressa
Partido Liberal-Democrata

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt