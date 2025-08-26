Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zelensky discutiu a situação na linha da frente com as chefias militares.
Zelensky discutiu a situação na linha da frente com as chefias militares.TELEGRAM / GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA UCRÂNIA
Internacional

Ucrânia reconhece tentativa de invasão russa em mais uma região

Tropas de Moscovo em incursão em Dnipropetrovsk quando o comandante ucraniano diz ter boas notícias nas frentes a norte.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Refugiados
Polónia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt