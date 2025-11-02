Trump ameaça Nigéria com intervenção militar caso não trave perseguição a cristãos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou lançar uma ação militar “rápida e brutal” contra a Nigéria, caso o país africano não tome medidas imediatas para travar o que descreveu como “assassinatos em massa de cristãos”.Numa publicação na rede Truth Social, Trump afirmou ter ordenado ao Pentágono que se prepare para uma possível ofensiva e anunciou a suspensão imediata de toda a ajuda norte-americana à Nigéria, o país mais populoso de África e um dos maiores produtores de petróleo do continente.“Se atacarmos, será rápido, brutal e certeiro — exatamente como os terroristas atacam os nossos queridos cristãos”, escreveu Trump.O presidente norte-americano classificou a Nigéria como um “país desacreditado” e exigiu que o governo nigeriano aja com urgência. Segundo a agência Reuters, o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, reforçou a mensagem, escrevendo na rede X (antigo Twitter): “Ou o governo nigeriano protege os cristãos, ou nós eliminaremos os terroristas islâmicos que estão a cometer estas atrocidades.”Nigéria rejeita acusações e defende liberdade religiosaNa resposta, o presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu rejeitou categoricamente as acusações de intolerância religiosa, sublinhando que a Nigéria é uma nação plural, onde o Estado protege a liberdade de crença.“A caracterização da Nigéria como um país intolerante não reflete a nossa realidade nacional”, afirmou Tinubu num comunicado citado pela Reuters. “O nosso governo tem trabalhado de forma consistente e sincera para garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos.”O Ministério dos Negócios Estrangeiros nigeriano reforçou a mensagem, garantindo que o país “continuará a combater o extremismo violento” e a “defender todos os seus cidadãos, independentemente da fé ou origem”. Abuja afirmou ainda esperar que Washington mantenha “relações de amizade e cooperação” com a Nigéria.“País de especial preocupação”A ameaça surge depois de Trump ter voltado a incluir a Nigéria na lista de “países de especial preocupação” por violações à liberdade religiosa, uma classificação que havia sido removida em 2021 pelo então presidente Joe Biden. A lista inclui ainda países como China, Rússia, Coreia do Norte e Myanmar.Trump alegou que “milhares de cristãos” foram mortos por radicais islâmicos na Nigéria - o país africano enfrenta há anos violência intercomunitária e ataques do grupo jihadista Boko Haram.A Nigéria, com cerca de 220 milhões de habitantes e mais de 200 grupos étnicos, é dividida entre cristãos no sul e muçulmanos no norte. Apesar de uma longa tradição de convivência religiosa, tensões locais e disputas por terras e recursos têm alimentado episódios de violência..Primeiro-ministro do Canadá pede desculpa a Trump por propaganda contra tarifas.Gangues fazem raptos em massa na Nigéria