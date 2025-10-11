Três mortos em queda de avião de pequeno porte na Austrália (veja os vídeos)

Três pessoas morreram este sábado, 11 de outubro, na sequência da queda do avião de pequeno porte em que seguiam num aeroporto no estado australiano de Nova Gales do Sul.A aeronave caiu no Aeroporto de Shellharbour, a cerca de 85 quilómetros a sul de Sydney, logo após descolar, por volta das 10 horas locais (0h00 em Lisboa), informou a polícia.Testemunhas oculares relataram à polícia que a asa esquerda atingiu a pista após a descolagem antes de todo o avião ser consumido pelas chamas.. O comandante dos serviços de resgate, Andrew Barber, disse que havia uma equipa do serviço rural de bombeiros no local a realizar um treino no aeroporto e que chegou à zona da queda do avião em poucos minutos. "Infelizmente, devido à natureza do acidente, não havia nada que alguém pudesse fazer pelos ocupantes da aeronave", acrescentou.As autoridades anunciaram que o local foi classificado como uma cena de crime, tendo sido notificado o Departamento Australiano de Segurança nos Transportes.