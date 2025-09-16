Suspeito Tyler Robinson formalmente acusado do homicídio de Charlie Kirk

O alegado assassino do ativista de extrema-direita norte-americano Charlie Kirk foi formalmente acusado de homicídio, anunciou esta terça-feira (16 de setembro) o procurador local, Jeffrey Gray, acrescentando que vai pedir a pena de morte.Tyler Robinson, de 22 anos, enfrenta sete acusações, entre as quais a de homicídio qualificado, "por ter intencional ou conscientemente causado a morte de Charlie Kirk em circunstâncias que criaram um risco substancial de morte para outras pessoas", declarou o procurador do condado de Utah, numa conferência de imprensa, acrescentando que o rapaz deixou o seu ADN no gatilho da espingarda que disparou o tiro fatal.Tal acusação significa que Robinson pode enfrentar a pena de morte se condenado por matar Kirk, a 10 de setembro, durante um evento em que este discursava, na Universidade de Utah Valley, cerca de 64 quilómetros a sul de Salt Lake City."O assassínio de Charlie Kirk é uma tragédia americana", declarou o procurador do condado de Utah ao anunciar as acusações.Os promotores alegam que Robinson atingiu Kirk no pescoço com uma espingarda de ferrolho, tendo disparado do telhado de um edifício do 'campus' universitário próximo.Um agente da polícia da Universidade de Utah Valley estava a observar a multidão no 'campus' universitário a partir de uma "posição elevada" e identificou o telhado do Centro Losee como uma potencial posição para um atirador, indicou o procurador.O agente encontrou de imediato provas no telhado e levou os agentes a dirigirem a sua atenção para o vídeo de vigilância do acesso ao telhado.Segundo Gray, Robinson desfez-se da espingarda e das roupas que envergava e pediu ao colega de quarto para esconder as provas.Robinson foi também acusado de disparo criminoso de uma arma de fogo, punível com até prisão perpétua, e de obstrução à justiça, punível com até 15 anos de prisão.Está prevista a sua comparência perante uma câmara para uma audiência virtual ainda nesta terça-feira.Não ficou claro se Robinson tem um advogado que possa falar em seu nome, e a família, contactada pela agência noticiosa norte-americana, The Associated Press (AP) escusou-se a emitir qualquer comentário.Robinson foi detido a 11 de setembro à noite, perto de St. George, a comunidade do sul de Utah onde cresceu.Os investigadores falaram com os familiares de Robinson e executaram um mandado de busca na casa da sua família em Washington, Utah, cerca de 390 quilómetros a sudoeste do local onde ocorreu o assassínio.Charlie Kirk, de 31 anos, pai de dois filhos e amplamente conhecido por ter fundado a organização de extrema-direita Turning Point, defendia a ideia de que valia a pena sacrificar as vidas de algumas pessoas assassinadas a tiro nos Estados Unidos para que os norte-americanos pudessem manter o direito de possuir armas de fogo.Kirk era um aliado próximo do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou ir atribuir-lhe a título póstumo a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração civil do país..Governador do Utah: Suspeito do homicídio de Charlie Kirk não coopera com as autoridades.Viúva de Charlie Kirk avisa: "Não fazem ideia do que desencadearam"