Supremo do Brasil condena irmãos Brazão como mandantes da execução de Marielle

Por unanimidade, tribunal considerou dupla de poderosos políticos do Rio de Janeiro culpados por duplo homicídio e organização criminosa armada. Outros três réus também foram condenados.
João Almeida Moreira
Publicado a
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal do Brasil considerou, por unanimidade, esta quarta-feira, 25 de fevereiro, em Brasília, os políticos Domingos e Chiquinho Brazão, culpados de mandar matar Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, num crime de março de 2018 no centro do Rio de Janeiro que vitimou ainda o motorista Anderson Gomes. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da polícia da cidade, Ronald Pereira, ex-polícia que vigiou os passos de Marielle, e Robson Fonseca, ex-assessor de Domingo Brazão também foram condenados.

Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e Chiquinho, deputado federal com mandato suspenso, foram considerados culpados por duplo homicídio, homicídio tentado e organização criminosa armada. Rivaldo Barbosa foi condenado por obstrução à justiça e  corrupção passiva, Ronald Pereira por duplo homicídio e homicídio tentado e Robson Fonseca por organização criminosa.

A duração das penas foi conhecida no final da votação, com Domingos e Chiquinho Brazão a serem ambos condenados a 76 anos de prisão. Ronald Pereira a 56 anos, enquanto Rivaldo Barbosa foi condenado a 18 anos e Robson Fonseca a nove. No Brasil, a pena máxima é de 40 anos, o máximo que os réus terão de cumprir.

O relator do caso, juiz Alexandre de Moraes, lembrou que “Marielle era uma mulher preta, pobre, que estava peitando os interesses de milicianos”. “Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina de executores, quem iria ligar pra isso? Numa cabeça de 50, 100 anos atrás, vamos executá-la e não terá repercussão. Eles não esperavam tamanha repercussão”, continuou.

"As provas se mostram coerentes, especialmente em relação à promessa de terreno como pagamento e posição de comando. A investigação da polícia mostra a motivação do crime e a forma de pagamento. A motivação é o afastamento de oposição política, manutenção dos negócios da milícia de loteamento clandestino. Vamos tirar esse obstáculo e parte da área será dada em pagamento. Aqui há a total conexão entre a forma de pagamento e a conexão do crime. A área era de total influência política e miliciana dos irmãos Brazão", continuou.

Flávio Dino, atual presidente da turma, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, os mesmos que julgaram Jair Bolsonaro no caso do golpe de Estado, acompanharam o voto de Moraes. A ação foi julgada na mais alta corte do Brasil porque Chiquinho Brazão era deputado federal à época do crime e, por isso, dispunha de foro privilegiado.

Em outubro de 2024, os assassinos materiais Ronnie Lessa, autor dos disparos, e Élcio Queiroz, condutor da viatura de onde os tiros saíram, foram condenados a mais de 78 e 59 anos de prisão, respetivamente. Antes, eles haviam assinado um acordo de delação com a polícia onde denunciaram os mandantes. O motivo do crime terá sido a oposição de Marielle aos interesses imobiliários dos irmãos Brazão na zona oeste do Rio.

A sessão de hoje, dedicada à leitura de sentenças, sucedeu às duas da véspera em que Moraes começou por ler o relatório, antes de passar a palavra à acusação e aos assistentes de acusação que pediram, através da Procuradoria-Geral da República, a condenação do grupo por “crimes praticados mediante recompensa e motivo torpe com o emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e por meio que resultou em perigo comum”, usando entre as provas a delação de Lessa.

Os advogados de defesa rebateram sobretudo essa delação porque “esbarra nos factos”. “A acusação trabalha com o mais absoluto jejum em relação a provas, a defesa prova que ele [Lessa] está mentindo”, alegou Cléber Lopes, advogado de Chiquinho Brazão.   

A família de Marielle, incluindo os pais e a irmã Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial de Lula da Silva, acompanharam o julgamento in loco. Marinete Silva, mãe de Marielle, sentiu mal estar na sessão e necessitou de atendimento médico.

Os réus, todos presos em diversos pontos do Brasil, no caso excecional de Chiquinho Brazão, em casa, em virtude de ter cardiopatia grave, assistiram-no por videoconferência.

