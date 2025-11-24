Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil.
Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil. FOTO: EPA/SEBASTIAO MOREIRA
Internacional

Supremo decide manter prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Três dos quatro juízes que analisam a prisão já confirmaram a decisão. Ex-presidente violou pulseira eletrónica devido, segundo o próprio, a “alucinação”.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil já tem maioria para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, detido no sábado. Os juízes Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o colega Alexandre de Moraes, que havia decretado a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, após o ex-presidente ter violado a pulseira eletrónica e de o filho mais velho dele ter organizado uma vigília. Só falta votar a juíza Cármen Lúcia.

“Não há dúvidas sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e do desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas", disse Moraes na justificação. “Jair Messias Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares impostas” completou.

Dino acrescentou que houve “fugas para outros países de deputados federais perpetradores de crimes similares e conexos, com uso de ardis diversos”, disse a propósito da divulgação de imagens de Alexandre Ramagem, condenado no mesmo julgamento de Bolsonaro, na Florida, nos Estados Unidos. Noutro processo, a bolsonarista Carla Zambelli também escapou para Itália, via EUA, após condenação.

Os juízes sublinharam ainda que, já antes de tentar derreter a pulseira eletrónica devido, segundo o próprio, a uma "alucinação", Bolsonaro havia violado os termos da prisão domiciliar ao participar em redes sociais. Por outro lado, o ex-presidente chegou a redigir um pedido de asilo à Argentina, presidida pelo aliado Javier Milei, e passou duas noites, em fevereiro de 2024, na embaixada da Hungria, do também aliado Viktor Orban, quando surgiram rumores de prisão iminente.

Brasil
Jair Bolsonaro
Prisão preventiva

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt