Sismo de magnitude 6,9 sentido nas Filipinas

Um sismo forte de magnitude 6,9 ocorreu esta terça-feira à noite (hora local) ao largo da costa central das Filipinas, anunciou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).Inicialmente, o USGS tinha divulgado uma magnitude de 7,0, mas reviu em baixa para 6,9, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).A agência filipina de sismologia alertou para uma possível “perturbação menor do nível do mar”.Nesse sentido, exortou os habitantes das ilhas centrais de Leyte, Cebu e Biliran a “manterem-se afastados da praia e a não se dirigirem para a costa”.O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 11 quilómetros a és-sudeste de Calape, um município da província de Bohol com cerca de 33 mil habitantes.Não houve de imediato relatos de vítimas.Residentes em Bogo (Cebu) anunciaram nas redes sociais que o centenário Santuário Arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, em Daanbantayan, desabou parcialmente, segundo o jornal The Philippine Daily Inquirer.O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico declarou que “não existe ameaça de tsunami devido a este terramoto” e que “não é necessária qualquer ação”.As Filipinas registam frequentemente atividade sísmica devido à posição no chamado “Círculo de Fogo” do Pacífico.A maioria dos abalos é demasiado fraca para ser sentida pela população, mas ocorrem de forma aleatória sismos fortes e destrutivos.