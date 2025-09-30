Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sismo de magnitude 6,9 sentido nas Filipinas
O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico descartou qualquer ameaça de tsunami devido a este terramoto
DN/Lusa
Um sismo forte de magnitude 6,9 ocorreu esta terça-feira à noite (hora local) ao largo da costa central das Filipinas, anunciou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Inicialmente, o USGS tinha divulgado uma magnitude de 7,0, mas reviu em baixa para 6,9, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A agência filipina de sismologia alertou para uma possível “perturbação menor do nível do mar”.

Nesse sentido, exortou os habitantes das ilhas centrais de Leyte, Cebu e Biliran a “manterem-se afastados da praia e a não se dirigirem para a costa”.

O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 11 quilómetros a és-sudeste de Calape, um município da província de Bohol com cerca de 33 mil habitantes.

Não houve de imediato relatos de vítimas.

Residentes em Bogo (Cebu) anunciaram nas redes sociais que o centenário Santuário Arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, em Daanbantayan, desabou parcialmente, segundo o jornal The Philippine Daily Inquirer.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico declarou que “não existe ameaça de tsunami devido a este terramoto” e que “não é necessária qualquer ação”.

As Filipinas registam frequentemente atividade sísmica devido à posição no chamado “Círculo de Fogo” do Pacífico.

A maioria dos abalos é demasiado fraca para ser sentida pela população, mas ocorrem de forma aleatória sismos fortes e destrutivos.

