Serviços de informações dos EUA foram fundamentais para localizar "El Mencho" após encontro romântico

O fim do reinado de Nemesio Oseguera, o temido líder do Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG) conhecido como "El Mencho", não teria sido possível sem o apoio tecnológico e de informação dos serviços secretos dos Estados Unidos. Segundo revelaram as autoridades mexicanas esta segunda-feira, os serviços de informações norte-americanos foram essenciais para "geolocalizar" o complexo onde o narcotraficante se escondia, tendo as autoridades aproveitando um momento de vulnerabilidade: uma visita de uma das suas parceiras românticas.Encontro romântico fatalEmbora o México tenha liderado o ataque físico no terreno, a precisão do alvo foi garantida por dados partilhados por Washington. Segundo noticia a Reuters, a pista que permitiu a ação policial surgiu através de um confidente próximo de uma das parceiras amorosas de Oseguera. Este deslize na segurança pessoal do barão da droga levou a que os serviços de informações monitorizassem o encontro, o que permitiu então às forças especiais mexicanas visarem diretamente o complexo em Tapalpa, no estado de Jalisco.O governo mexicano, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, confirmou que, embora não tenha havido participação de tropas americanas no terreno, a colaboração dos serviços secretos foi o motor da operação. Os EUA ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Oseguera, justificando o empenho total das suas agências na monitorização deste "barão da droga".Operação rápida mas violentaCom as coordenadas exatas fornecidas pela cooperação binacional, as forças de elite mexicanas cercaram o complexo florestal. O confronto foi violento, resultando em ferimentos graves para "El Mencho" e dois dos seus guarda-costas. O líder do CJNG acabou por morrer num helicóptero durante a transferência de emergência para a Cidade do México.Reação nas ruasA morte de Oseguera espoletou uma vaga de violência sem precedentes em vários estados mexicanos, com o cartel a responder através de bloqueios de estradas e ataques que vitimaram 25 membros da Guarda Nacional.O presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu prontamente através das redes sociais, instando o México a "intensificar os esforços contra os cartéis e as drogas".Já o executivo mexicano aproveitou para recordar que grande parte do arsenal utilizado pelos criminosos tem origem em vendas ilegais de armas nos EUA..Violência no México após morte de "El Mencho". MNE pede a portugueses que evitem deslocações desnecessárias