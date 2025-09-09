Ministro da Defesa nomeado novo primeiro-ministro de França

Emmanuel Macron nomeou esta terça-feira, 9 de setembro, o ministro da Defesa Sébastien Lecornu como novo primeiro-ministro de França, após a demissão de François Bayrou. Trata-se do quinto primeiro-ministro do segundo mandato do presidente francês.Em comunicado, o Palácio do Eliseu indicou que o chefe de Estado encarregou Sébastien Lecornu de "consultar as forças políticas representadas no Parlamento com vista à adoção de um orçamento para a nação e à construção dos acordos essenciais para as decisões a tomar nos próximos meses".Com esta nomeação, Macron afasta a realização de novas eleições, como pretendia parte da oposição.A primeira grande missão de Lecornu será negociar um programa e, em particular, o orçamento de Estado para 2026. Na segunda-feira, o primeiro-ministro demissionário viu chumbada a moção de confiança por uma esmagadora maioria de 364 votos contra 194, apresentada para reforçar a liderança perante a delicada situação das finanças públicas e antecipar a votação do plano orçamental para 2026, fortemente criticado, com cortes na ordem dos 44 mil milhões de euros. .Macron afasta eleições e anuncia sucessor de Bayrou dentro de dias. Coincidindo com a demissão de Bayrou, pela primeira vez em mais de duas décadas, o prémio de risco da dívida francesa ultrapassou esta manhã o da Itália, com 82 pontos de base contra 81,8, sendo o pior da zona euro.O político centrista chegou ao cargo na sequência da moção de censura ao antecessor, o conservador Michel Barnier, em funções durante três meses.No mandato de apenas nove meses, Bayrou enfrentou oito moções de censura, que em França podem ser aprovadas sem lugar à formação de um novo Governo com uma maioria parlamentar alternativa..Caiu o governo em França. Bayrou perde moção de confiança e Macron vai nomear sucessor "nos próximos dias"