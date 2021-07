© EPA/Gabinete de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia

Em março de 2018, Vladimir Putin anunciou uma série de novas armas, num discurso marcado pela retórica agressiva. "Agora precisam de ter em conta uma nova realidade e compreender que tudo o que eu disse hoje não é um bluff", disse então em referência aos Estados Unidos e aliados, apesar de alguns analistas ocidentais terem reagido sem surpresa perante as imagens de animação de um míssil balístico intercontinental "praticamente com alcance ilimitado" e capaz de contornar qualquer sistema antimíssil.

Um ano depois, perante os deputados e senadores, o presidente russo revelou o Zircon, "uma inovação promissora": um míssil hipersónico, isto é, capaz de voar a baixa altitude e a velocidade várias vezes superior à do som, que pode ser lançado tanto debaixo de água como no solo, atingir velocidades de aproximadamente Mach 9, e atingir um alvo a mais de mil quilómetros de distância. "Os nossos colegas norte-americanos já tentaram obter superioridade militar absoluta com o seu projeto de defesa antimíssil global. Eles precisam de parar de se iludir a si próprios. A nossa resposta será sempre eficiente e eficaz", comentou então Putin.