Atacado com ovos. Rubiales alvo da ira do tio na apresentação do livro sobre caso do beijo a Jenny Hermoso (com vídeo)

Luis Rubiales, antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), foi esta quinta-feira, 13 de novembro, alvo de um ataque com ovos durante a apresentação do seu livro 'Matar Rubiales', no qual o antigo dirigente conta a sua versão dos acontecimentos que o afastaram do futebol depois de ter sido condenado por assédio sexual devido ao polémico beijo à futebolista Jenny Hermoso na cerimónia de entrega da taça de campeã do mundo à seleção espanhola, em 2023.Com uma sala lotada em Madrid, Rubiales tinha acabado de se sentar ao lado do editor da obra, Gonzalo Sichar, quando um homem entrou na sala e gritou "No se preocupen, no pasa nada!" - "Não se preocupem, está tudo bem", na tradução livre -, tendo de imediato arremessado alguns ovos contra o antigo presidente da RFEF, que tentou esquivar-se como pode, enquanto o agressor era parado pela assistência, tendo sido retirado da sala e depois detido pelas autoridades..Curioso é que o atacante era... tio de Rubiales, mais concretamente o irmão mais novo do seu pai. "Pode ser ele. A família é muito dividida", admitiu o antigo presidente da RFEF, citado pelo jornal espanhol ABC."Não sei se ele estava armado ou algo do género. Vi uma mulher grávida com duas crianças pequenas e pensei nelas. Se o tivesse agarrado, estaríamos numa situação muito diferente. Fiquei com muito medo", admitiu Rubiales, garantindo que não se sente incomodado por quem apelidou de "covardes". "Só demonstra quem são os intolerantes”, frisou.Após alguns momentos de turbulência e confusão, a apresentação do livro lá prosseguiu, com Rubiales a falar a sua verdade sobre os dias que abalaram a sua carreira de dirigente desportivo..Rubiales perde recurso e vai pagar 10.800 euros a Hermoso por beijo não consentido no Mundial.Caso do beijo. Jenni Hermoso vai recorrer da sentença, quer Rubiales também condenado pelo crime de coação