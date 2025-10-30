Rússia volta a atacar instalações energéticas, Kiev nega cerco em duas cidades

O exército russo voltou esta quinta-feira, 30 de outubro, a atacar infraestruturas de energia em diversas regiões da Ucrânia, informou a companhia privada DTEK, que admitiu “sérios danos” nas suas instalações, adiantando que este é o terceiro ataque russo, só em outubro, contra instalações suas, saldando-se já em 210 as ofensivas contra as suas unidades de produção desde o início da guerra. De referir que esta empresa opera cinco centrais térmicas na Ucrânia e outras três em território ocupado pela Rússia, tendo uma sido destruída completamente pelos bombardeamentos.Esta quinta-feira também, Kiev rejeitou o anúncio de que tropas russas cercaram duas cidades do leste da Ucrânia, feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que se ofereceu para negociar um acordo para a sua rendição.Numa reunião com soldados feridos num hospital militar de Moscovo, na quarta-feira, Putin sugeriu que os soldados russos estavam prontos para abrir corredores seguros e deixar os jornalistas ucranianos e ocidentais “ver com os seus próprios olhos o que está a acontecer”. E garantiu que as tropas ucranianas estavam cercadas em Pokrovsk, um importante bastião na região de Donetsk, e em Kupiansk, um entroncamento ferroviário na região de Kharkiv.No entanto, as forças armadas ucranianas disseram ontem que as alegações de que Kupiansk está cercada são “invenções e fantasias”, enquanto o porta-voz das forças do leste da Ucrânia, Hryhorii Shapoval, disse à AP que a situação em Pokrovsk é “difícil, mas controlada”.O 7.º Corpo de Reação Rápida do Exército Ucraniano, que defende Pokrovsk, disse que a Rússia tinha mobilizado cerca de 11 mil soldados numa tentativa de cercar a cidade, reconhecendo que algumas unidades russas conseguiram infiltrar-se. Já o Instituto para o Estudo da Guerra disse na noite de terça-feira que as forças russas avançaram na zona de Pokrovsk, mas “quase de certeza que não controlam atualmente qualquer posição dentro da própria cidade”.De notar ainda que pequenos grupos de soldados russos têm estado envolvidos em combates casa a casa em Kupiansk e Pokrovsk, segundo disseram autoridades ucranianas e bloggers de guerra russos. com Lusa.Ucrânia está pronta para negociar paz, mas não vai ceder território