Continuam os ataques russos contra infraestruturas ucranianas.
Continuam os ataques russos contra infraestruturas ucranianas.OLEG MOVCHANIUK / EPA
Internacional

Rússia volta a atacar instalações energéticas, Kiev nega cerco em duas cidades

Vladmir Putin tinha dito que estava aberto a negociar a rendição de Pokrovsk e Kupiansk.
Ana Meireles
Rússia
Ucrânia
