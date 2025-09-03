Rússia quer reconhecimento internacional sobre zonas ocupadas para garantir uma "paz duradoura"

O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, insistiu esta quarta-feira, 3 de setembro, que a Rússia procura o reconhecimento internacional sobre as regiões ucranianas anexadas de forma a garantir uma "paz duradoura".Lavrov, em declarações publicadas no portal oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, disse que as novas "realidades territoriais" devem ser reconhecidas e formalizadas de acordo com o direito internacional, para que a "paz seja duradoura".O homólogo ucraniano, Andrii Sybiga, reagiu imediatamente às declarações de Lavrov.Sybiga disse através das redes sociais que a Rússia não alterou os objetivos e "ultimatos antigos" e que não mostra vontade de se envolver em negociações."Isto prova que o apetite do agressor só aumenta quando não é submetido à pressão e à força. É tempo de atingir a máquina de guerra russa com novas sanções", acrescentou o chefe da diplomacia ucraniana.Anteriormente, o presidente russo, Vladimir Putin, exigiu que Kiev ceda à Rússia as quatro regiões ucranianas que afirma ter anexado desde setembro de 2022, além da Península da Crimeia, anexada em 2014.Moscovo exige também que a Ucrânia renuncie aos planos de adesão à Aliança Atlântica. .Estancar o alargamento da NATO é condição para a paz na Ucrânia, diz Putin. Estas condições são inaceitáveis para a liderança ucraniana e para os países aliados de Kiev.A Ucrânia exigiu que o Exército russo se retire totalmente dos territórios ocupados.Na semana passada, a diplomacia da Turquia afirmou que a Rússia continua a exigir que a Ucrânia ceda o Donbass (leste da Ucrânia), que não controla totalmente, mas está disposta a congelar o conflito no sul do país ao longo das atuais linhas da frente.O Governo turco acolheu três rondas de negociações entre representantes russos e ucranianos este ano em Istambul.O Exército russo ocupa cerca de um quinto do território ucraniano.Moscovo reivindica a anexação de cinco regiões: as do leste de Donetsk e Lughansk, que formam o Donbass; as do sul de Kherson e Zaporijia; e a Crimeia, que foi ocupada em 2014.Durante as negociações em Istambul, no início do ano, os negociadores russos exigiram a retirada total da Ucrânia destas cinco regiões como pré-condição para o fim do conflito..Putin defende ofensiva e culpa Ocidente. Zelensky e líderes europeus reúnem-se quinta-feira em Paris