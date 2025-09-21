Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O governo de Vladimir Putin recusou ter violado o espaço aéreo da Estónia.
O governo de Vladimir Putin recusou ter violado o espaço aéreo da Estónia.EPA / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK/KREMLIN POOL
Internacional

Rússia aumenta pressão sobre a NATO e prossegue incursões aéreas

Dois caças alemães foram acionados este domingo para vigiar uma aeronave russa sobre o Mar Báltico. Incursões de Moscovo vão ser discutidas no Conselho de Segurança da ONU e pela NATO.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Rússia
NATO
Polónia
Estónia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt